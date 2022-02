Poranek maklerów: Udany wtorek, udana środa?

Inwestorzy na głównych europejskich rynkach z wyjątkiem Madrytu (IBEX wzrósł o 1,36%) nie mieli wczoraj wielkich powodów do radości. Londyńskie FTSE 100 zamknęło się symboliczną stratą (-0,08%), na pozostałych giełdach po utracie porannych wzrostów do południa, przez resztę dnia toczyła się walka, by nie zamknąć się pod kreską. I chociaż się to udało, Stoxx 600 zyskał 0,01%, a DAX, CAC40 i FTSE MiB 0,24-0,31%, w porównaniu do USA czy nawet Azji, w Europie wciąż można mówić o marazmie. Zapewne można to uzasadnić wczorajszą absencją jakikolwiek ważniejszych danych.