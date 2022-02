Poranek maklerów: Zniżki w Warszawie, wzrosty w Nowym Jorku

Od wyraźnych wzrostów tydzień rozpoczął Shanghai Composite Index. Po dłuższej przerwie wrócił handel na chiński parkiet. Odpowiedź byków po styczniowej wyprzedaży jest wyraźna. Benchmark, kwadrans przed godziną 7:00, zyskuje 2%, a na wykresie liniowym widoczny jest powrót indeksu do strefy konsolidacji. Za wcześnie jest jednaj na to, aby dzisiejszy atak popytu uznać za wiarygodny. Stworzone zostały jednak warunki do odwrócenia lokalnego trendu spadkowego. W średnim terminie wciąż obowiązuje horyzont, dlatego też powrót nad poziom 3400 punktów ma prawo okazać się pretekstem do ruchu w kierunku 3700 pkt.