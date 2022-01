Próba odbicia po piątkowych spadkach

Pierwsza sesja tygodnia, i zarazem ostatnia stycznia, przyniosła wzrosty głównych, globalnych indeksów. Strona popytowa dominowała zarówno w Europie (DAX) w USA (zwyżki NDX i SPX) oraz na szeroko pojętych rynkach wschodzących (MSCI EM). Lekki spadek awersji do ryzyka ma związek z mniejszymi obawami dot. rozwiązania napięcia geopolitycznego w regionie CEE, na bazie deklaracji obydwu stron. Dodatkowo globalne indeksy znajdują się na ok. 10-15% przecenie od ATH co sprzyja kupowaniu dołków. W bieżącym tygodniu czekamy na posiedzenie EBC, gdzie narastają oczekiwania na jastrzębi sygnał ze strony Lagarde.