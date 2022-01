Ciężka wspinaczka WIG20

Wśród krajowych dużych spółek w trakcie dnia dochodziło do wielu przetasowań. Z początku w gorszej formie były Dino Polska, LPP oraz Mercator, natomiast na czele znajdowały się KGHM oraz PKO BP. Dino do końca dnia pogłębiało spadki, finiszując ze zniżką aż o 6,7 proc. Uzasadnienie tak dużej przeceny jednak ciężko znaleźć w jakiejś bieżącej informacji. Do grona hamulcowych z czasem dołączyło Allegro. W tym przypadku handel zakończył się ponad 3-proc. przewagą podaży. Banki PKO BP i Pekao do końca dnia sprzyjały sile indeksu dużych spółek, natomiast na pierwszym miejscu w tabeli zakończyła sesję JSW.