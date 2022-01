Poprawa nastrojów na GPW i w Europie

W gronie blue chips wyróżniały się m.in. spółki górnicze. Na zagranicznych rynkach zyskiwały notowania wielu surowców. Na szczycie tabeli w WIG20 znalazła się JSW. Notowania węglowej spółki wzrosły o 6,6 proc., a KGHM zyskał 3,2 proc. Do zwyżek mocno dokładały się także banki, na czele z PKO BP. Lider polskiego sektora bankowego zdrożał o 3,6 proc. Z kolei walory Santandera i Pekao poszły w górę odpowiednio o 3,2 proc. i 2,2 proc. mWIG40 wzrósł o 1,5 proc., a najjaśniej świecił Asbis. We wtorek walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę dotyczącą skupu do 300 tys. akcji własnych. Asbis przeznaczy na ten cel kwotę do 1 mln USD. Walory dystrybutora sprzętu IT drożały w tempie dwucyfrowym, ale ostatecznie zyskały 8 proc. Z kolei sWIG80 wzrósł o 1,2 proc.