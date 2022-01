Inwestorzy obawiają się wojny

Inwestorzy handlujący w Warszawie poddali się negatywnym nastrojom na zagranicznych rynkach akcji, na których w zdecydowanie więcej do powiedzenia mieli sprzedający. Głównym powodem wyprzedaży na giełdach była coraz bardziej napięta sytuacja za naszą wschodnią granicą, gdzie istnieje groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W efekcie kolor czerwony był obecny na niemal wszystkich europejskich parkietach. Spadkom przewodziła się giełda w Moskwie, gdzie główny indeks runął o 9 proc. Spadki w Europie nabrały tempa, gdy handel rozpoczęli amerykańscy inwestorzy, zdecydowanie negatywnie nastawieni do akcji. Indeksy na Wall Street mają już za sobą cztery spadkowe sesje z rzędu i wszystko wskazuje na to, że ich fatalna passa zostanie przedłużona.