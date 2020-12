TydzieńNaRynkach: Byki w dobrej formie

Nieco słabiej w ostatnich dniach radził sobie sektor finansowy. Akcje największych banków zwyżkowały co prawda, ale po „zaledwie” 2–4 proc. Wyjątkiem były zwyżkujące o niemal 10 proc. akcje PZU. Trwającej od kilku tygodni fali wzrostowej towarzyszą wyraźnie wyższe obroty. Nadal niejasne są losy notowań akcji Dino, które od kilku tygodni podlegają różnokierunkowym wahaniom. Tym razem do czwartku zniżkowały o prawie 2 proc. Problemem jest rysująca się formacja podwójnego szczytu. Wszystko wskazuje na to, że poziom 280 zł jest barierą zbyt trudną do pokonania.

W lekkiej kontrze do WIG20 poruszał się indeks średnich firm. mWIG40 zniżkował do czwartku o symboliczne 0,2 proc. W „międzyczasie”, a dokładnie w środę, przebił się powyżej 3900 pkt, czyli do poziomu najwyższego od końca lutego. Czwartkowa sesja przyniosła jednak zdecydowaną kontrę niedźwiedzi i spadek indeksu o 1,9 proc. „Winowajców” tego ruchu było kilku, m.in reprezentanci branży chemicznej, czyli Ciech i Grupa Azoty, których akcje taniały po około 4 proc., zniżkujące po 3–5 proc. walory mBanku, Banku Handlowego, ING BSK i Millennium. Słabo wypadały niedawne covidowe gwiazdy. Akcje Mercatora zniżkowały do czwartku o nieco ponad 4 proc., ale w środę, po informacji o zamiarze sprzedaży pakietu papierów spółki przez jej głównych akcjonariuszy, taniały o 16 proc. Walory Biomedu-Lublin szły w dół o ponad 10 proc., zbliżając się do 10 zł, czyli do poziomu najniższego od połowy września. Od sierpniowego szczytu potaniały już o 65 proc. Sytuację w segmencie średniaków ratowały zwyżkujące o prawie 16 proc. akcje Enei. W mniejszym stopniu przyczyniały się do tego, drożejąc o 5 proc., papiery AmRestu, które zdołały odrobić niecałą połowę pandemicznych strat. O ponad 8 proc. w górę szły do czwartku akcje mBanku, po 3–4 proc. zwyżkowały walory Budimeksu, PKP Cargo i Banku Millennium.



Wzrostową tendencję kontynuował wskaźnik najmniejszych firm. sWIG80 do czwartku rósł o 1,4 proc., docierając do poziomu najwyższego od ponad trzech lat. Bykom nie udał się jednak atak na 15 500 pkt, po którym oddały nieco pola. Sytuacja w tym segmencie jest klarowna. Trend wzrostowy jest niezagrożony, a korekta mogłaby jedynie przedłużyć jego żywot.