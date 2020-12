TydzieńNaRynkach: Nadzieje na szczepionkę pchają indeksy w górę

Większość głównych indeksów naszego parkietu kontynuowała marsz w górę. WIG20 rósł piąty tydzień z rzędu, tym razem o 2 proc. Dynamika tej tendencji nieco słabnie, ale na razie nie wygląda na bliską wyczerpania. Co prawda próba przekroczenia 1900 pkt okazała się nieudana, więc można spodziewać się jakiejś korekty, jednak zagrożeń nie widać. Z technicznego punktu widzenia droga do kontynuacji zwyżki jest otwarta. WIG20 wciąż pozostaje ponad 12 proc. poniżej poziomu z początku roku, więc miejsca na wzrost jest sporo. Nadzieję na to budzi także widoczna od pewnego czasu siła względna wskaźnika naszych blue chips. Naprowadzeniem na jeden z wątków, wskazującym na źródło tej siły, może być spojrzenie na WIG20 w ujęciu dolarowym. W tym ujęciu do czwartku zwyżka przekraczała 4 proc. Od marcowego dołka dolarowy WIG20 zyskał 35 proc., a złotowy jedynie o 25 proc. W tym samym czasie MSCI Emerging Markets poszedł w górę o dwie trzecie. W celu lepszej porównywalności wypada podać, że MSCI Poland wzrósł o 50 proc.

Gwiazdą pierwszych czterech sesji minionego tygodnia były drożejące o 16 proc. akcje CD Projektu. Po kilkumiesięcznej spadkowej korekcie i okresie nerwowych wahań to wyraźny przełom. Można go wiązać ze zbliżającą się premierą Cyberpunk 2077 i dobrymi opiniami o tej grze. W ostatnich dniach w segmencie największych firm błyszczały także akcje spółek wydobywczych. Papiery KGHM zwyżkowały do czwartku o ponad 7 proc., osiągając historyczny rekord. Od początku roku zyskały 75 proc., a od marcowego dołka o prawie 240 proc. To efekt wzrostu cen miedzi i srebra. Walory JSW zwyżkowały o prawie 8 proc., a od marca o 180 proc. WIG-górnictwo od początku roku zyskał niemal 67 proc., a w tygodniu do czwartku poszedł w górę o ponad 7 proc., docierając do poziomu najwyższego od ponad siedmiu lat. Od marca poszedł w górę o niemal 230 proc.

Niejednoznaczna była sytuacja na rynku spółek odzieżowych. Akcje CCC zwyżkowały o 4,5 proc., a walory LPP taniały o 0,5 proc., a chwilami znacznie mocniej. O 3,5 proc w górę szły akcje Orange, ale w czwartek można było obserwować przejściowy skok w okolice 7,1 zł, czyli o prawie 9 proc., w reakcji na informację o ogłoszeniu przez Orange France wezwania na walory Orange Belgium. Po listopadowym imponującym rajdzie w spadkową korektę zdają się wchodzić walory reprezentantów sektora finansowego. Akcje największych banków zniżkowały po 2 do 4 proc. Walory PKN Orlen rosły do czwartku o ponad 3,5 proc., a z ponadprzeciętną zmiennością mieliśmy do czynienia w poniedziałek, po ogłoszeniu strategii spółki na lata 2020–2030. Walory Lotosu taniały o ponad 4,5 proc. Najsłabszym sektorem w ostatnich dniach była energetyka. Akcje Tauronu zniżkowały o 3,6 proc., a papiery PGE traciły prawie 10 proc. Trwającą od czterech tygodni spadkową korektę kontynuowały akcje Dino, taniejące do czwartku o prawie 2,5 proc., kasując imponującą zwyżkę z początku listopada. Walory Allegro utknęły w krótkoterminowej tendencji bocznej, broniąc się przed spadkiem poniżej 75 zł i nie mogąc zbliżyć się do 80 zł.

Początek grudnia okazał się niezbyt udany dla segmentu średnich firm. Do czwartku mWIG40 zniżkował o symboliczne 0,4 proc., ale były też bardziej dramatyczne momenty. We wtorek indeks tracił ponad 1,5 proc., schodząc zdecydowanie poniżej 3700 pkt. W czwartek ten poziom był testowany po raz drugi, a byki wyszły z tego testu pomyślnie. Perspektywy rynku nie są jednoznaczne. Równie prawdopodobny jest szybki ruch w górę, jak i spadkowa korekta i zejście w okolice 3600 pkt. Akcje Mercatora alergicznie reagują na informacje o szczepionkach i taniały do czwartku o ponad 4 proc., korygując 400- proc. zwyżkę liczoną od początku roku. Walory Ten Square Games taniały o prawie 3 proc., po rozczarowujących informacjach o sprzedaży części gier. Momentami było groźnie, gdy kurs walorów znalazł się poniżej 500 zł, tracąc we wtorek niemal 13 proc.

Mocnej, sięgającej 5,5 proc. korekcie poddały się akcje Kernela, które jeszcze kilka dni temu zbliżały się do 54 zł, czyli do poziomu najwyższego od dwóch lat. Informacja o poprawie wyników oraz optymistyczne deklaracje dotyczące przyszłych wyników nie pomogły walorom CI Games, które taniały o ponad 7 proc., ale obroniły się przed spadkiem poniżej 1,2 zł. Przekraczająca 4 proc. przecena sprowadziła w okolice technicznego wsparcia akcje 11 bit studios. Zmienność powróciła na akcjach Biomedu-Lublin, ale była ona zdecydowanie niekorzystna dla ich posiadaczy, którzy tracili do czwartku, a bardziej nerwowi pozbywali się ich nawet po niewiele więcej niż 10 zł, czyli o jedną czwartą taniej niż na początku tygodnia. Indeksowi średniaków pomagała przekraczająca 7,5 proc. zwyżka walorów Famuru, ale ten ruch nie wydaje się zbyt perspektywiczny, tym bardziej że ponownie zadziałał tu techniczny opór w okolicach 1,8 zł.

Na tle słabego sektora producentów gier pozytywnie wyróżniały się drożejące o prawie 9 proc. papiery PlayWay, w reakcji na zapowiedź wypłaty dywidendy, choć jej wysokość nie została ujawniona. Po kilkudniowym przystanku zwyżkę kontynuowały akcje ING BSK. Do czwartku rosły one o ponad 3,5 proc., ale przekraczająca 6 proc. czwartkowa zwyżka i pokonanie z impetem 160 zł mogło robić wrażenie. Lokalny szczyt z czerwca pozostał jednak niepokonany.

Mocno się trzyma indeks najmniejszych firm. Zwyżkował on do czwartku o 0,7 proc., ale mimo pewnych kłopotów kończył tydzień powyżej 15 000 pkt. Dla dalszych losów rynku kluczowe będzie utrzymanie tego poziomu.