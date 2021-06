Patenty i znaki decydują o miejscu na rynku

Polskie spółki ciągle mają duże zaległości w stosunku do swoich zachodnich konkurentów na polu ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej. Tymczasem mniej więcej połowa światowego handlu oparta jest o towary i usługi objęte ochroną patentową, wzorami użytkowymi czy znakami towarowymi. Już to pokazuje, że każde państwo i każda firma, które chcą się liczyć, nie tylko na światowym rynku, ale i lokalnym, musi inwestować we własność intelektualną i jej ochronę.