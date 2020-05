Problematyczna wycena aktywów

Ze względu na fakt, że spadków na giełdach nie można wytłumaczyć wyższą wymaganą przez inwestorów stopą zwrotu, wydaje się, że za spadki odpowiadają oczekiwania inwestorów dotyczące pogorszenia przyszłych wyników spółek. Wskazuje to na konieczność aktualizacji prognoz tak, aby uwzględniały one wpływ pandemii.

W praktyce aktualizacja prognoz wielu spółkom może zająć kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. Dodatkowo wpływ Covid-19 na działalność danej spółki może być na obecnym etapie jeszcze trudny, lub niemożliwy do oszacowania. W efekcie wiele spółek będzie polegać na prognozach nie w pełni odzwierciedlających ostatnie wydarzenia. Jeśli takie prognozy nie zostałyby w żaden sposób skorygowane, stanowiłyby one podstawę do istotnie zawyżonych wycen. Z tego też względu konieczne może być zastosowanie premii specyficznej ze względu na Covid-19. Nie jest to optymalne rozwiązanie (lepszym byłaby aktualizacja prognoz), jednak może być to jedyna opcja dostępna do czasu, kiedy zarządy spółek będą w stanie oszacować wpływ Covid-19 na ich działalność gospodarczą i prognozy.