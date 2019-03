Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji

"Jesteśmy obecni we wszystkich głównych segmentach rynku, tzn. obsługujemy placówki medyczne, rynek HoReCa oraz przemysł. Rośniemy w Polsce, znacząco zwiększamy przychody na rynku niemieckim. Dynamicznie zwiększamy sprzedaż zaawansowanej usługi wynajmu tekstyliów wraz z ich serwisem, co z jednej strony zapewnia wyższe marże, ale również wymaga dodatkowych źródeł finansowania oraz zaangażowania wyższego kapitału obrotowego. Obecna sytuacja na rynku pracy oraz skokowy wzrost kosztów energii i gazu nie sprzyjają w krótkiej perspektywie całej branży. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie poziom cen za nasze usługi zrekompensuje obserwowany obecnie wzrost kosztów, wynikających z czynników zewnętrznych, niemniej już dzisiaj musimy poprawiać sprawność i efektywność działania grupy. Służy temu zainicjowany proces konsolidacji oraz działania operacyjne zwiększające wydajność. Grupa Hollywood - jako jeden z wiodących podmiotów w branży, wyróżniający się profesjonalnymi systemami zarządzania, automatyzacją procesów oraz ciągłą optymalizacją operacyjną, jest dobrze przygotowana do wyzwań tego typu i mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych widzi możliwości przyspieszenia długoterminowej ścieżki rozwoju" - powiedział prezes Adam Andrzej Konieczkowski, cytowany w komunikacie.