Skokowa poprawa w Gremi Media

Skonsolidowane przychody wzrosły o 3,9 proc., do prawie 102 mln zł, ale wyłączając barter urosły o 6,5 proc. do ponad 91 mln zł. Gros przychodów gotówkowych wypracowała notowana na NewConnect spółka matka: 84,5 mln zł - to o 4 proc. więcej rok do roku. Zysk EBITDA zwiększył się o 183 proc., do 12,9 mln zł, a czysty zarobek 5,58 mln zł wobec zaledwie 0,15 mln zł rok wcześniej.