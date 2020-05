Ciekawe obligacje, gwarantowane emisje akcji już niekoniecznie

– Owszem, mamy przykłady krajów, jak chociażby Wielka Brytania, gdzie państwo angażowało się udziałowo w firmy. Z założenia i praktyki były to jednak działania przejściowe. Jeśli chodzi o Polskę, mam obawy, czy faktycznie byłby to stan przejściowy i nie byłoby to początkiem przejmowania istotnych udziałów w przedsiębiorstwach. Dzisiaj rząd ma coraz większe władztwo regulacyjne. Ono będzie się zapewne powiększać. Jeśli dodamy do tego władztwo ekonomiczne, to bardziej będziemy szli w kierunku własności i kontroli państwowej – wskazuje Rozłucki.