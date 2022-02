NBP próbuje umocnić złotego

Rada Polityki Pieniężnej w październiku rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła od tego czasu z 0,1 do 2,25 proc. Na rynkach finansowych oczekiwany jest wzrost tej stopy do ponad 4 proc. w ciągu kilku miesięcy. Ani te oczekiwania, ani dotychczasowe podwyżki, nie były jednak w stanie istotnie umocnić złotego. Tymczasem aprecjacja waluty pomogłaby ograniczyć inflację, która w grudniu wyniosła 8,6 proc. rok do roku, najwięcej od ponad 20 lat.