Inwestowanie to nie igraszka

Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne podejście do inwestowania. Jedną z rozważanych przez Unię propozycji jest wprowadzenie nowych zasad w zakresie realizacji zleceń tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo tego procesu. Innym proponowanym działaniem jest zachęcanie inwestorów do lokowania swoich środków w fundusze akcji lub wsparcie finansowania tzw. Zielonego Ładu. Potwierdzają to przedstawiciele banków europejskich, którzy zauważają, że potrzeba więcej działań, aby wykorzystać ogromne oszczędności w krajach Unii dla zielonej gospodarki.