Mongolia zabłysła na chwilę

Jaki będzie ten rok na mongolskiej giełdzie? Choć nastroje w Mongolii wydają się być optymistyczne, zarówno po stronie giełdy, jak i inwestorów indywidualnych, to historia z innych rynków uczy, że jest to raczej mało prawdopodobne. Ostrożność widać w podejściu nielicznych obecnych na mongolskiej giełdzie inwestorów zagranicznych. AFC Asia Frontier Fund w końcu grudnia ub.r. nie umieścił Mongolii w gronie azjatyckich rynków kandydujących do miana rynków wschodzących, na które szczególnie stawia w tym roku i w perspektywie od trzech do pięciu najbliższych lat. Znalazły się tam Bangladesz, Kazachstan, Uzbekistan i Wietnam. Czy miał rację, będzie można sprawdzić za rok.