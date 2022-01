Bezpieczeństwo rynku najważniejsze

Nie bez przyczyny w przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych zamkniętych mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zakończono współpracę z depozytariuszem, ale nie doszło do porozumienia z innym depozytariuszem, którym byłby bank. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że powodem tego była podwyższona ocena ryzyka współpracy z danym funduszem dokonana przez dotychczasowego depozytariusza, bądź też brak akceptacji przez TFI nowych warunków współpracy postawionych przez depozytariusza. W przypadku części takich funduszy prowadziło to do otwarcia ich likwidacji. W pozostałych przypadkach świadczenia usług depozytariusza podejmują się domy maklerskie, dla których w większości będzie to nowa działalność. Procesy te wzbudzają szczególne zainteresowanie nadzoru.