Większa przejrzystość bez nowych obowiązków

Wielka unijna baza „regulowanych" informacji otwiera nowe perspektywy także w innych dziedzinach. Pierwsza z nich to postulowana przeze mnie do lat zasada pojedynczego raportowania. Polega ona na tym, że władze nie mogłyby żądać np. od spółki giełdowej informacji, które zostały już opublikowane i mają atrybut wiarygodności. Dzięki temu raportowanie do wielu instytucji stałoby się prostsze, szybsze i tańsze. Na razie nie jest to jeszcze wprost zapisane, ale taka idea „file once" pojawia się w konsultowanych dokumentach. Druga perspektywa to wykorzystanie tego zasobu informacji w relacjach biznesowych. Chodzi tu o różnego rodzaju postępowania przetargowe, gdzie przekazywanych jest wiele informacji uwierzytelniających potencjalnych kontrahentów, a być może powinny być one zaciągane bezpośrednio z ESAP (oraz z podobnej unijnej platformy BRIS łączącej krajowe KRS-y). Również weryfikacja potencjalnego partnera w „normalnych" relacjach biznesowych byłaby prostsza.