Radpol: Spółka chce sprzedać jeden z zakładów

Wzrost popytu na walory spółki był konsekwencją podpisania listu intencyjnego, dotyczącego ustalenia warunków potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet, położonego w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzona jest w nim głównie produkcja słupów energetycznych, trakcyjnych, oświetleniowych i reklamowych. To działalność, która nie pasuje do profilu Radpolu, specjalizującego się w wytwarzaniu systemów do przesyłu energii, ciepła, wody i gazu. Teraz strony będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia transakcji. Niepodany z nazwy inwestor branżowy deklaruje, że prawnie wiążącą ofertę nabycia powinien złożyć do 15 kwietnia. Zakończenie negocjacji planowane jest z kolei do 15 maja. Nastąpić może poprzez odstąpienie od dalszych rozmów lub poprzez zawarcie ostatecznej umowy. Finalizacja transakcji uzależniona będzie od akceptacji ceny sprzedaży Wirbetu przez radę nadzorczą Radpolu, a także od uzyskania zgody banku finansującego jego działalność, czyli od mBanku.