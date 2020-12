Maklerska wymiana ciosów na konta IKE i IKZE

Promocyjne stawki są dużym ukłonem w stronę klientów, którzy chcą oszczędzać na emeryturę na rynkach zagranicznych. Do tej pory duży ograniczeniem w tym zakresie była właśnie prowizja. Jej minimalna wartość standardowo na rynku wynosiła 38 zł. To podważało przede wszystkim sens inwestowania na rynkach zagranicznych w ramach konta IKZE, gdzie limit wpłat jest stosunkowo niski, przez co koszt nabywania zagranicznych instrumentów też był stosunkowo duży.