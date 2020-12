Klienci BM ING Banku Śląskiego wciąż bez dostępu do rachunku

- Nie zdążymy uruchomić systemu przed końcem sesji. Wygląda na to, że naprawimy go w ciągu najbliższych godzin - mówi Piotr Utrata, rzecznik banku. Problemy z logowaniem do systemu Makler w systemie ING Banku Śląskiego i aplikacji ING Makler Mobile rozpoczęły się już w środę rano, a w czwartek systemy stały się niedostępne dla wszystkich klientów. Bank od wczoraj zapewnia, że nieustannie pracuje nad naprawieniem awarii.