Kolejny kiepski miesiąc banków

Koszty administracyjne wyniosły w październiku 2,93 mld zł, czyli urosły o blisko 18 proc., ale warto pamiętać, że dane te mogą nie być w pełni porównywalne z ubiegłorocznym październikiem, bo doszło wtedy korekt wynikających ze zmian własnościowych w bankach, co zaburzyło wyniki (w poprzednich miesiącach łączne wydatki spadały). Koszty pracownicze urosły o 17 proc. a administracyjne o 19 proc. W październiku odpisy urosły rok do roku o 20 proc., do ponad 740 mln zł, ale nie były już tak wysokie jak najwyższe ostatnie miesiące kwartałów, tradycyjnie bardziej obciążone odpisami (we wrześniu 1,09 mld zł, w czerwcu 1,77 mld zł, w marcu 1,93 mld zł). Zysk brutto spadł o 37 proc. rok do roku, do 1,23 mld zł, a netto o 48 proc., do 760 mln zł.