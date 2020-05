Sąd przychylił się do wniosku Rzecznika Finansowego w sprawie Santandera

Tych zapisów obawiali się frankowicze twierdząc, że to próba zamknięcia im drogi przez bank do postępowań w sądach w sprawach hipotek frankowych. Wprawdzie w ocenie RF takie postanowienie nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez klienta prawa do dochodzenia unieważnienia umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych, ale uważa, że takie może ono „zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta poprzez zniechęcenie go do dochodzenia swoich praw w przyszłości".