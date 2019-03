Banki. Średnia dniówka prezesa

Wynagrodzenia w gospodarce rosną w tempie ponad 6 proc. rocznie już od ponad dwóch lat. Banki muszą więc podnosić płace, aby zatrzymać lub pozyskać pracowników, głównie tych najbardziej rozchwytywanych, czyli informatyków czy prawników, o których muszą rywalizować także z innymi branżami. Jednak wpływ kosztów wynagrodzeń na wyniki nie powinien być przeceniany. Koszty pracownicze, czyli głównie wynagrodzenia, stanowią połowę wszystkich kosztów działania banków, które w 2018 r. wyniosły w całym sektorze 33,6 mld zł. Dla porównania całkowite przychody operacyjne, czyli przede wszystkim wynik odsetkowy i prowizyjny, sięgnął ponad 65 mld zł. Poza tym rachunek wyników obciążają jeszcze inne koszty, takie jak rezerwy kredytowe (ponad 8 mld zł rocznie), amortyzacja (3 mld zł), podatki od aktywów (3,8 mld zł) i dochodowy (4,8 mld zł). Dlatego wrażliwość zysku netto na wzrost kosztów jest ograniczona. Z naszych szacunków wynika, że gdyby koszty pracownicze PKO BP czy mBanku urosły aż po 10 proc. i 15 proc. (co jest mało realne) wobec faktycznych, to wpływ tego zdarzenia na ich zyski netto nie byłby ogromny. W PKO BP byłoby to odpowiednio 6,9 proc. i 10,5 proc., zaś w mBanku – 5,9 proc. i 8,8 proc. Negatywną informacją jest to, że byłby to w dużej mierze koszt powtarzalny. Z drugiej strony banki radzą sobie z presją płacową, zamykając coraz mniej popularne placówki i redukując zatrudnienie.