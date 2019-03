Michał Fidelus, Vestor DM: Przed bankami więcej zagrożeń niż szans

Zgodnie ze strategią z grudnia mamy rekomendację „kupuj" na Alior i Pekao, „akumuluj" na Santandera i PKO BP oraz „neutralnie" dla Millennium, Handlowego i mBanku. Od naszego raportu ceny się nieco zmieniły, Alior mocno urósł i upside się zmniejszył. Inwestorzy o ile jeszcze kilka miesięcy temu zupełnie nie wierzyli w scenariusz frankowy, to teraz częściowo jest uwzględniany w wycenach. O ile stawka maksymalna byłaby dużym obciążeniem, to ta mniejsza potencjalnie nie wpłynęłaby bardzo znacząco na kursy banków. Poza tym wyjaśnienie tej sprawy pozwalałaby obliczyć koszty, ryzyko byłoby zdefiniowane, a gdyby jeszcze stawka byłaby niższa, to te koszty rzędu 5-15 proc. zysków banków byłby do przełknięcia. Pytanie czy byłaby to faktycznie jednorazowa czy wieloletnia składka. Gdyby pojawiała się w kolejnych latach, to łącznie koszty te byłyby pewnie większe, ale malałyby co roku wraz z konwersją i amortyzacją portfela.