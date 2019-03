Ustawę frankową mogą czekać ważne zmiany

Jest kilka zastrzeżeń do projektu. Jakie poprawki mogą zostać zaproponowane? – Nie mogę niczego przesądzać, wykonaliśmy zadanie i przedstawiliśmy projekt. Zdaję sobie sprawę, że trudno jednocześnie zadowolić frankowiczów i banki oraz zapewnić bezpieczeństwo systemu finansowego. Jednak ten projekt to krok naprzód, szczególnie w zakresie funduszu wsparcia, bo ten drugi, czyli konwersji, to złożone zagadnienie – mówi Cymański.