Enter Air miał 64,26 mln zł straty netto w I kw. 2024 r.

Strata operacyjna wyniosła 25,93 mln zł wobec 13,21 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,5 mln zł wobec 49,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 313,79 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Enter Air w I kw. 2024 r. wyniosły prawie 393 mln zł, co oznacza 25% wzrost w porównaniu do I kw. 2023 r.. Jednocześnie liczba wykonanych operacji lotniczych zwiększyła się r/r o około 38%, a nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu sprzedaży wynika z wysokiego kursu dolara w I kw. 2023 r. Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą sezonowością" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą wykorzystanie to spada o ok. 30%. W rezultacie wpływ na wyniki Grupy mają niższe w skali roku wpływy ze sprzedaży w okresie zimowym przy stałych kosztach amortyzacji oraz leasingu i jednoczesnym szczycie nakładów na obsługę techniczną w ramach przygotowań samolotów do nadchodzącego sezonu letniego, wyjaśniono.

"Pierwszy kwartał to jak co roku przede wszystkim przygotowanie do sezonu letniego. Aby w II kwartale przyjąć 5 samolotów musieliśmy zarządzić posiadanymi zasobami ludzkimi i operacyjnymi oraz skumulować przeglądy techniczne w IV kwartale ubiegłego oraz I kwartale tego roku. Wykonaliśmy w tym czasie wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, a nowe kontrakty podpisane z kluczowymi touroperatorami na rynku polskim mają rekordowe wolumeny i wartości" - skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.