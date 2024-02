Asbis miał w IV kw. 2023 r. 893,3 mln USD przychodów, co oznacza wzrost rdr o 14,5 proc., a EBIT spadł o 8,8 proc. rdr do 34,7 mln USD. Zysk netto, bez uwzględnienia rezerw, wyniósł 27,1 mln USD, a po uwzględnieniu rezerw 2,1 mln USD, w porównaniu do 28,7 mln USD rok wcześniej - poinformował Asbis w raporcie.