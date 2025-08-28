– Długie kadencje i ochrona przed odwołaniem gubernatorów stanowią istotne zabezpieczenie, gwarantując, że decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą oparte na danych, analizach ekonomicznych i długoterminowych interesach narodu amerykańskiego – czytamy w oświadczeniu.

Trump walczy o większość w Fed

We wtorek Trump poinformował dziennikarzy, że podporządkuje się każdemu orzeczeniu sądu w sprawie losu Cooka w Fed. – Przestrzegam wyroku sądu, tak, przestrzegam – powiedział, przewidując jednocześnie, że zarząd Fed wkrótce będzie składał się z większości jego nominowanych osób, po tym po tym, jak wybierze następcę Cook.

Jeśli Trump zdobędzie większość nominowanych osób, może odnieść większy sukces w nakłonieniu Fed do gwałtownego obniżenia stóp procentowych, czego wielokrotnie się domagał. Wyznaczył już dwóch członków zarządu i wybrał Stephena Mirana, jednego ze swoich głównych doradców ekonomicznych, który będzie pełnił urząd do końca kadencji emerytowanej gubernator Adriany Kugler, która kończy się 31 stycznia 2026 r. – Wkrótce będziemy mieli większość – powiedział Trump. – To będzie wspaniałe.

– Kiedy zdobędziemy większość, rynek nieruchomości zacznie się zmieniać i będzie wspaniale – powiedział. – Ludzie płacą za wysokie odsetki. To jedyny problem z nami. Musimy trochę obniżyć stopy procentowe – stwierdził.

Prezydent pytany, kogo bierze pod uwagę jako następcę Cook, powiedział: Cóż, mamy kilku bardzo dobrych kandydatów na to stanowisko i myślę, że mamy kilku bardzo dobrych kandydatów, których mamy. – Myślę, że w głębi duszy mam kogoś, kogo lubię – dodał.

Stonowane oświadczenie Rezerwy Federalnej

Każde zaskarżenie jej zwolnienia do sądu federalnego przez Cook prawdopodobnie zakończy się ostatecznym rozstrzygnięciem sporu przez Sąd Najwyższy.