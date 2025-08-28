Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej i Lisa Cook, prezes Rezerwy Federalnej USA, podczas otwartego posiedzenia Rady Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie
https://pbs.twimg.com/media/GzZDWnwXsAAOE2s?format=jpg&name=900x900
Rzecznik Fed w oświadczeniu zauważył, że „Cook za pośrednictwem swojego osobistego prawnika zasygnalizowała, że niezwłocznie zaskarży tę decyzję do sądu i będzie domagać się orzeczenia sądowego, które potwierdzi jej zdolność do dalszego wypełniania obowiązków jako zatwierdzonej przez Senat członkini Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej”.
Oświadczenie było pierwszą reakcją banku centralnego na ogłoszenie Trumpa w poniedziałek wieczorem o odwołaniu Cook ze stanowiska gubernatora Rezerwy Federalnej z powodu oskarżeń o popełnienie oszustwa związanego z kredytami hipotecznymi.
Rzecznik nie skrytykował wprost Trumpa za próbę odwołania Cook. W oświadczeniu wyraźnie zaznaczono jednak, że „Kongres, poprzez Ustawę o Rezerwie Federalnej, nakazuje, aby gubernatorzy pełnili swoje funkcje przez długie, stałe kadencje i mogli zostać odwołani przez prezydenta wyłącznie z uzasadnionych przyczyn”.
– Długie kadencje i ochrona przed odwołaniem gubernatorów stanowią istotne zabezpieczenie, gwarantując, że decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą oparte na danych, analizach ekonomicznych i długoterminowych interesach narodu amerykańskiego – czytamy w oświadczeniu.
We wtorek Trump poinformował dziennikarzy, że podporządkuje się każdemu orzeczeniu sądu w sprawie losu Cooka w Fed. – Przestrzegam wyroku sądu, tak, przestrzegam – powiedział, przewidując jednocześnie, że zarząd Fed wkrótce będzie składał się z większości jego nominowanych osób, po tym po tym, jak wybierze następcę Cook.
Jeśli Trump zdobędzie większość nominowanych osób, może odnieść większy sukces w nakłonieniu Fed do gwałtownego obniżenia stóp procentowych, czego wielokrotnie się domagał. Wyznaczył już dwóch członków zarządu i wybrał Stephena Mirana, jednego ze swoich głównych doradców ekonomicznych, który będzie pełnił urząd do końca kadencji emerytowanej gubernator Adriany Kugler, która kończy się 31 stycznia 2026 r. – Wkrótce będziemy mieli większość – powiedział Trump. – To będzie wspaniałe.
– Kiedy zdobędziemy większość, rynek nieruchomości zacznie się zmieniać i będzie wspaniale – powiedział. – Ludzie płacą za wysokie odsetki. To jedyny problem z nami. Musimy trochę obniżyć stopy procentowe – stwierdził.
Prezydent pytany, kogo bierze pod uwagę jako następcę Cook, powiedział: Cóż, mamy kilku bardzo dobrych kandydatów na to stanowisko i myślę, że mamy kilku bardzo dobrych kandydatów, których mamy. – Myślę, że w głębi duszy mam kogoś, kogo lubię – dodał.
Każde zaskarżenie jej zwolnienia do sądu federalnego przez Cook prawdopodobnie zakończy się ostatecznym rozstrzygnięciem sporu przez Sąd Najwyższy.
Rzecznik Rezerwy Federalnej powiedział: „System Rezerwy Federalnej został utworzony przez Kongres w celu realizacji jego ustawowych zadań – w tym promowania maksymalnego zatrudnienia, stabilnych cen i sprawnego funkcjonowania systemu finansowego”.
– Rezerwa Federalna będzie nadal wypełniać swoje obowiązki zgodnie z prawem – powiedział rzecznik. – Jak zawsze, Rezerwa Federalna będzie przestrzegać wszelkich orzeczeń sądowych – dodał.
– Rezerwa Federalna potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości, rozliczalności i niezależności w służbie amerykańskim rodzinom, społecznościom i przedsiębiorstwom.
Prawnik Cook, Abbe Lowell, powiedział, że Trump „nie ma uprawnień do odwołania” Cook.
– Jego próba zwolnienia jej, oparta wyłącznie na liście polecającym, nie ma żadnych podstaw faktycznych ani prawnych – powiedział Lowell. – Złożymy pozew kwestionujący to bezprawne działanie.
Cook powiedziała w poniedziałek wieczorem, że będzie nadal pracować w Fed, pomimo twierdzeń Trumpa, że ma prawo ją odwołać.
Fed nie odpowiedział na pytanie CNBC, czy Cook pracowała we wtorek w siedzibie banku centralnego w Waszyngtonie, czy zdalnie.
Rzecznik Białego Domu, Kush Desai, powiedział: Prezydent skorzystał ze swojego prawnego uprawnienia do odwołania gubernatora z federalnej rady gubernatorów z uzasadnionej przyczyny na mocy 12 U.S.C. 242.
– Prezydent uznał, że istnieją podstawy do odwołania gubernatora, który został wiarygodnie oskarżony o kłamstwo w dokumentach finansowych, z wysoce wrażliwego stanowiska nadzorującego instytucje finansowe – stwierdził Desai.
Szacunek wzrostu PKBNow, opracowany przez Fed w Atlancie na III kwartał, nieznacznie spadł w bieżącym modelu szacunkowym. Tymczasem według ekonomisty Moody's Stany Zjednoczone zbliżają się do recesji, a niektóre stany już się w niej znajdują.