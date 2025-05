Chociaż Trump prawdopodobnie będzie naciskał na Tajwan, aby jeszcze bardziej umocnił swoją walutę, na rynku walutowym nie ma konsensusu co do tego, jak wysoko może ona wzrosnąć w stosunku do dolara amerykańskiego, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Trumpa, powiedział analityk. Wyraził jednak pogląd, że „nie ma miejsca na aprecjację do 28,00 NT$” w stosunku do waluty amerykańskiej.

Tymczasem Chen Yu-chung, analityk walutowy w Taishin International Bank powiedział, że Tajwan wcześniej doświadczył odpływu gorącego pieniądza z powodu niepewności związanej z agresywną polityką taryfową Trumpa.

Chen zauważył, że napięcia handlowe nieco zelżały, odkąd Trump ogłosił 9 kwietnia 90-dniową przerwę w swoich „wzajemnych” taryfach, utrzymując jednocześnie podstawową uniwersalną taryfę w wysokości 10 proc. dla większości krajów, z wyjątkiem Chin.

A Fed nie obniży stóp?

Podczas gdy chińskie Ministerstwo Handlu wskazało, że Pekin rozważa ofertę Waszyngtonu dotyczącą rozmów na temat 145 proc. taryf Trumpa, obie strony nadal wydają się od siebie odległe. W wywiadzie telewizyjnym wyemitowanym w niedzielę prezydent Donald Trump powtórzył, że uważa, że ​​Chiny chcą zawrzeć umowę, ale nie podał żadnych szczegółów ani harmonogramu.

Trump powiedział, że nie będzie próbował odwołać prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella, ale powtórzył również wezwania do obniżenia stóp procentowych i nazwał prezesa „sztywnym”.

Fed spotyka się w środę i powszechnie oczekuje się, że stopy pozostaną niezmienione po solidnym raporcie płacowym z marca.