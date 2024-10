Inflacja w Niemczech najniższa od 2021 r. Co zrobi EBC?

https://pbs.twimg.com/media/GYuVQ0bWEAA88AT?format=jpg&name=900x900

Zharmonizowany niemiecki wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich HICP spadł we wrześniu do 1,8 proc., co oznacza wynik niższy od oczekiwanego, jak pokazały wstępne dane krajowego urzędu statystycznego Destatis. Według sondażu Reuters, wrześniowa zharmonizowana wartość CPI miała wynieść 1,9 proc.. W sierpniu zharmonizowany wskaźnik CPI zaskakująco spadł do 2 proc. W ujęciu miesięcznym wstępny zharmonizowany CPI spadł o 0,1 proc.. Sondaż Reutersa pokazał, że oczekuje się, że miesięczny odczyt pozostanie niezmieniony.

Inflacja CPI wyniosła, według danych Destatis, 1,6 proc., poniżej oczekiwanych 1,7 proc., głównie za sprawą gwałtownego spadku cen energii (-7,6 proc.). Jednakże ceny żywności w dalszym ciągu rosły, zwiększając się we wrześniu o 1,6 proc.. Inflacja bazowa, która nie obejmuje energii i żywności, spadła nieznacznie do 2,7 proc. r/r z 2,8 proc., podczas gdy stopa inflacji w przypadku usług spadła do 3,8 proc. po tym, jak przez kilka miesięcy utrzymywała się na stałym poziomie 3,9 proc.

Niemiecka inflacja może jeszcze wzrosnąć

Sebastian Becker, ekonomista Deutsche Bank Research stwierdził, że inflacja może jednak ponownie wzrosnąć pod koniec roku, w miarę jak oczekuje się, że efekty bazy osłabną lub nawet odwrócą się. – Te dane nie rozwiązują w pełni problemu inflacji. W tym celu konieczne byłoby również znaczne obniżenie nadal podwyższonej inflacji bazowej. A spadek ten jest nadal znaczny – powiedział. Becker zauważył, że utrzymująca się presja płacowa oznacza, że ​​usługi i inflacja bazowa będą prawdopodobnie spadać powoli.