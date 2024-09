Volkswagen rozważa pierwsze w historii zamknięcia fabryk w Niemczech

Falstart – tak można określić początek nowego miesiąca w wykonaniu indeksu Hang Seng. Podczas poniedziałkowej sesji stracił on na wartości ponad 1,6 proc. Przyczynił się do tego m.in. odczyt przemysłowego indeksu PMI za sierpień. Wyniósł on 49,1 pkt, co oznacza, że był to najsłabszy odczyt od pół roku.