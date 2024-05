Tego lata Fed stóp procentowych raczej nie obniży

– Gospodarka może nie ochładzać się tak bardzo, jak by tego chciał Fed – powiedział Quincy Krosby, główny globalny strateg w LPL Financial. – Rynek zbiera każdy fragment danych i przekłada go na sposób, w jaki widzi to Fed. Jeśli więc Fed jest zależny od danych, rynek jest prawdopodobnie bardziej zależny od danych.

Ostatnie dane dały dość jasny sygnał: wzrost gospodarczy jest co najmniej stabilny, jeśli nie rośnie, podczas gdy inflacja jest stale obecna, ponieważ zarówno konsumenci, jak i decydenci pozostają nieufni wobec wysokich kosztów życia.

Przykładami są cotygodniowe liczby bezrobotnych, które kilka tygodni temu osiągnęły najwyższy poziom od końca sierpnia 2023 r., ale od tego czasu powróciły do ​​trendu wskazującego, że firmy nie zwiększyły tempa zwolnień. Opublikowano też mniej popularne badanie, które wykazało silniejszą niż oczekiwano ekspansję zarówno w sektorze usług, jak i sektorze produkcyjnym oraz menedżerów ds. zakupów zgłaszających wyższą inflację

Nie ma powodów do obniżki

Dane te nadeszły dzień po opublikowaniu protokołu z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, wskazując, że bankierom centralnym nadal brak pewności co do obniżek, a nawet nieokreśleni nieliczni twierdzą, że mogą być otwarci na podwyżki, jeśli inflacja się powiększy.

Co więcej, gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że zanim zgodzi się na obniżenie stóp procentowych, będzie musiał zapoznać się z danymi z kilku miesięcy wskazującymi, że inflacja spada.

Podsumowując, nie ma większego powodu, dla którego Fed miałby w tym przypadku łagodzić politykę. – Niedawne Fedspeak i majowe protokoły FOMC jasno pokazują, że dodatnie niespodzianki inflacyjne w tym roku, w połączeniu z solidną aktywnością, prawdopodobnie na razie spowodują, że obniżki stóp procentowych nie będą rozważane – stwierdził w notatce ekonomista Bank of America Michael Gapen. – Wydaje się również, że istnieje silny konsensus co do tego, że polityka dotyczy terytorium restrykcyjnego, więc podwyżki prawdopodobnie również nie są konieczne.