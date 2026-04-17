Dzieje się tak pomimo sygnałów korekty na rynkach azjatyckich, oraz doniesieniom wskazującym na "umiarkowane" postępy w temacie zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie. Ogłoszono 10-dniowy rozejm pomiędzy Izraelem, a Libanem, choć wygląda on na kruchy, gdyż wojska izraelskie zapowiedziały, że nie wycofają się w tym czasie w południowego Libanu, a Hezbollah nie chce słyszeć o pomysłach dotyczących "złożenia broni". Z kolei negocjacje pomiędzy USA, a Iranem posuwają się wolno (choć Donald Trump "tryska optymizmem") i nie jest pewne, na ile uda się wypracować jakieś porozumienie do najbliższej środy. Źródła europejskie, ale i też irańskie twierdzą, że negocjacje mogą potrwać nawet sześć miesięcy. Tymczasem USA podobno nie są nazbyt chętne do przedłużenia formalnego rozejmu z Iranem, który kończy się w połowie przyszłego tygodnia (niewykluczone, że administracja Trumpa szuka nowego elementu wywarcia presji na władze w Teheranie). Sam Iran też nie próżnuje - jemeńskie bojówki Huti podały, że od dzisiaj należy zachować większą "ostrożność" decydując się na przepłynięcie Cieśniną Bab al-Mandab... Najbliższe godziny mogą pokazać na ile groźba paraliżu tego szlaku morskiego może być realna. Być może będzie to jakiś "trigger" dla rynków przed zbliżającym się weekendem.

Na razie jest jednak względnie spokojnie, pojawiają się sygnały korekty ostatnich wzrostów, ale ruchy są niewielkie. Dolar, który próbował wczoraj odbijać, dzisiaj wypada mieszanie. Uwagę zwraca słabość jena po tym, jak prezes Banku Japonii dał do zrozumienia, że szanse na podwyżkę stóp w kwietniu są niewielkie, a polityka nadal pozostanie akomodacyjna. Kalendarz makro jest dzisiaj dość ubogi, w zasadzie mamy tylko dane o bilansie handlowym w strefie euro o godz. 11:00.

EURUSD - zmienność zanika

Para EURUSD pozostaje poniżej poziomu 1,18, a lokalnie respektowane jest wsparcie przy 1,1765. Ruch spadkowy z czwartku, nie jest dzisiaj kontynuowany. Niemniej jednak rynki pozostają w nastawieniu kontynuacji korekty, a impulsem mogą stać się ewentualne napięcia na Bliskim Wschodzie (sytuacja w Cieśninie Bab al-Mandab, gdzie mogą "rozrabiać" jemeńskie bojówki). Warto zwrócić uwagę, że EURUSD od dwóch dni "odkleił" się od giełd - na Wall Street nadal panuje optymizm.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie w przypadku rozwinięcia korekty mogłoby dojść do testowania strefy wsparcia przy 1,1665-1,1700.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ