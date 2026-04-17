Popołudnie przynosi wyraźne polepszenie nastrojów na światowych rynkach. Co prawda wcześniej też widzieliśmy wzrosty, ale były one umiarkowane. W drugiej części dnia popyt wyraźnie się przebudził. WIG20 po godz. 15.00 zyskiwał na wartości ponad 1 proc. i przebił się przez poziom 3700 pkt, co jest nowym rekordem trwającej hossy. WIG śrubuje historyczny rekord, przekraczając 134 tys. pkt. Euforia udzieliła się także innym europejskim rynkom. Niemiecki DAX zaczął zyskiwać prawie 2 proc., a CAC40 rósł ponad 1,6 proc.

Reklama Reklama

Iran już nie straszy inwestorów

Dużo dzieje się też na rynku ropy naftowej, której notowania gwałtownie zaczęły spadać – nawet o ponad 10 proc. To jasno wskazuje, że powodem popołudniowego ruchu na rynkach są doniesienia związane z Bliskim Wschodem. – Wzmocnienie spadków na ropie podczas dzisiejszej sesji to wypadkowa najnowszego raportu agencji Axios, która podała, że USA i Iran dyskutują na temat nowej propozycji 3-stronicowego planu pokojowego. Głównym punktem umowy ma być przekazanie irańskiego uranu Stanom za 20 mld zamrożonych irańskich funduszy. Prawo Iranu do dalszego wzbogacania uranu było głównym przedmiotem sporu wciąż zawieszonych oficjalnych rozmów pokojowych między walczącymi stronami. Ostatni wywiad Donalda Trumpa miał jednak dość koncyliacyjny wydźwięk i wskazywał na ogólną chęć dalszego prowadzenia dialogu. Prezydent USA zapowiedział, że przedłuży zawieszenie broni, jeśli strony zbliżą się do zawarcia porozumienia oraz że sam jest gotowy wybrać się do Pakistanu, gdzie prowadzone były rozmowy. Według Trumpa negocjatorzy obu stron mają wznowić rozmowy w najbliższy weekend, a Iran „ma być gotowy do kroków, których wcześniej nie rozważał”.. Ponadto irański minister spraw zagranicznych poinformował chwilę przed 15:00 na swoim koncie na platformie X, że na czas zawieszenia broni Cieśnina Ormuz ma zostać całkowicie otwarta dla statków komercyjnych – wskazują analitycy XTB.

Na poprawie nastrojów rynkowych korzysta także złoty, który wyraźnie zaczął zyskiwać w relacji do dolara, za którego trzeba było płacić 3,56 zł. To o prawie 1 proc. mniej niż wczoraj. O ponad 1,5 proc. drożeje także złoto. Rosną jednocześnie notowania kryptowalut.