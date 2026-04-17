Ten ostatni zaliczył dwunastą wzrostową sesję z rzędu, co jest najdłuższą taką passą od 2009 roku. Spółki technologiczne cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem inwestorów po tym, jak przez większą część roku pozostawały w tyle za szerokim rynkiem. W tym tygodniu sentyment dodatkowo wsparły optymistyczne prognozy TSMC, największego na świecie producenta chipów. Zyski spółki dynamicznie rosną dzięki silnemu popytowi związanemu z rozwojem sztucznej inteligencji.

Popyt na ryzykowne aktywa utrzymuje się, ponieważ rynki są przekonane, że zbliża się rozejm pomiędzy USA a Iranem. Dodatkowo pierwsze publikowane wyniki spółek okazują się solidne, co daje nadzieję, że marcowy szok na rynku energii miał jedynie ograniczony wpływ na kondycję firm. Choć wczorajsze wyniki Netflixa przebiły prognozy, akcje spółki straciły w handlu posesyjnym blisko 9% z powodu rozczarowujących prognoz na kolejne kwartały.

Opublikowane wczoraj dane z USA okazały się wyjątkowo dobre. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w ubiegłym tygodniu do 207 tys. z 218 tys., przy medianie prognoz na poziomie 215 tys. Również regionalny indeks koniunktury z Filadelfii wypadł lepiej od oczekiwań i wzrósł do 26,1 pkt z 18,1 pkt w marcu.

Notowania ropy WTI spadają poniżej 90 USD za baryłkę. Trump stwierdził, że Iran poczynił kluczowe ustępstwa w negocjacjach z USA, choć Cieśnina Ormuz w dalszym ciągu pozostaje zamknięta. Delegaci uczestniczący w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego w Waszyngtonie ostrzegali jednak, że rynki mogą niedoszacowywać gospodarczych kosztów wojny.

Dolar ponownie traci na wartości, a kurs EURUSD znajduje się w okolicach 1,18. Złoto stabilizuje się w pobliżu 4800 USD za uncję. Słabnący dolar sprzyja również złotemu — kurs EURPLN spadł poniżej 4,24.