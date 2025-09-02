Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego
Pierwsza wrześniowa sesja upływała pod nieobecność inwestorów z USA, którzy obchodzili Święto Pracy, co miało wpływ zarówno na aktywność pozostałych rynków finansowych, jak i obroty. Było relatywnie spokojnie, choć dalsza część bieżącego tygodnia taka się nie zapowiada. W szczególności rynki czekać będą na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy (sierpniowe non-farm payrolls), które będą mieć decydujący wpływ na wrześniową decyzję Fedu dotyczącą poziomu stóp procentowych. Wyceniane jest szeroko pierwsze od grudnia 2024 r. cięcie stóp w USA, po tym jak niedawno w Jackson Hole prezes J. Powell otworzył drzwi do ich obniżek, pytaniem otwartym pozostaje jednak, jak duża będzie skala tego otwarcia. Opublikowane zostały już (w ostatni piątek) dane inflacyjne w USA, które okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i które potwierdziły jej podwyższony poziom, co przemawia przeciwko obniżce stóp, niemniej jednak lipcowe dane z rynku pracy wykazały tak dużą słabość, że jeśli i sierpniowe by rozczarowały, to Fed rzeczywiście na cięcie się raczej zdecyduje. Napięcie przed piątkiem jest więc nieuniknione i „podtrzymywać” będzie słabsze poziomy USD wobec EUR (w poniedziałek notowania EUR/USD przekraczały 1,17). To z kolei przekładać się będzie na notowania innych walut, w tym PLN.
W poniedziałek złoty zyskał na wartości zarówno wobec EUR, USD jak i CHF. Na rynku obligacji rządowych notowane były wzrosty rentowności w Niemczech o 1-2 pb, w Polsce natomiast, w oczekiwaniu na środową obniżkę stóp procentowych przez RPP, spadały o 2-4 pb.
Rynek pozostaje w napięciu przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, które odbędzie się jutro, przy przeważających oczekiwaniach na obniżkę stóp procentowych o 25 pb do poziomu 4,75%.
Rada Polityki Pieniężnej jest bliska decyzji o wrześniowym cięciu stóp procentowych, a dzisiejsze dane o inflacji CPI za sierpień wyraźnie to wspierają. Wskaźnik CPI spadł do 2,8% r/r (prognozowano 2,9%), a w ujęciu miesięcznym zanotowano -0,1%, co potwierdza stabilizację cen oraz wyraźne wyhamowanie presji płacowej w Polsce.
W piątek rano zmiany na złotym nie są duże. Para EURPLN pozostaje ponad poziomem 4,26, z kolei USDPLN jest notowany powyżej 3,65 po spadku z ostatnich dni wywołanej odbiciem EURUSD.
Polska waluta w czwartek o poranku notowała niewielkie zmiany. Czy to tylko cisza przed burzą?
Wydarzeniem wczorajszego wieczoru z pewnością były wyniki Nvidii za miniony kwartał. Wyniki te wypadły lepiej od oczekiwań, ale było to przynajmniej na ten moment za mało, aby pchnąć inwestorów ku nowym szczytom na głównych indeksach na Wall Street. Tymczasem dolar amerykański utrzymuje swoją słabość wobec niekończącego się sporu pomiędzy Trumpem oraz Fed. Sam bank centralny w końcu wypowiedział się na temat dalszej pracy gubernatorki, natomiast inni członkowie sugerują, że wrzesień może być odpowiednim momentem na obniżki stóp procentowych.
Oprócz spadającej inflacji, obniżanie kosztu pieniądza w Polsce wspierać będzie oczekiwane cięcie stóp za oceanem.