Wyraźna przecena w ciągu dnia i próba odrabiania strat wieczorem. Tak wyglądała wczoraj sytuacja na rynku złotego. Nasza waluta znalazła się pod presją, ale częściowo udało jej się wyjść z opresji. Jak będzie dzisiaj?
Poranek jest spokojny. Złoty notuje niewielkie zmiany. Dolar po godz. 10 był wyceniany na prawie 3,67 zł. Euro kosztowało niecałe 4,27 zł. Z kolei za franka trzeba było zapłacić 4,57 zł. W każdym z przypadków są to poziomy zbliżone do tego, co obserwowaliśmy wczoraj wieczorem.
Wczoraj wieczorem uwaga inwestorów zwrócona była na Nvidię i to właśnie jej wyniki decydowały o nastrojach rynkowych. – Publikowane po sesji na Wall Street wyniki finansowe technologicznego giganta Nvidia nie okazały się game-changerem, który zmienia układ sił na globalnych rynkach. Spółka po raz kolejny przedstawiła niezłe wyniki, a delikatny spadek notowań w handlu posesyjnym był efektem nieznacznego rozminięcia się przychodów z centrów danych. To zwykła, krótkoterminowa korekta, po której za chwilę może nie być śladu. Niewykluczone, że pozytywny nastrój będzie wracać na globalne rynki – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.
Oczy krajowych inwestorów zwrócone są w czwartek przede wszystkim na rząd. – Dzisiaj po południu rząd zaprezentuje założenia do budżetu 2026 r. To pomoże rynkom lepiej ocenić perspektywy dalszych ruchów RPP w tym roku, gdyż aspekt polityki fiskalnej jest wymieniany w analizach z tym związanych, jako jeden z istotnych czynników. Z kolei jutro GUS opublikuje szacunki dotyczące sierpniowej inflacji CPI. Scenariusz forsowany przez instytucje to cięcie stóp o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 3 września. I wydaje się, że jest on już uwzględniony w kursie złotego. Większym zaskoczeniem byłaby obniżka o 50 punktów bazowych – podkreśla Rogalski.
Wydarzeniem wczorajszego wieczoru z pewnością były wyniki Nvidii za miniony kwartał. Wyniki te wypadły lepiej od oczekiwań, ale było to przynajmniej na ten moment za mało, aby pchnąć inwestorów ku nowym szczytom na głównych indeksach na Wall Street. Tymczasem dolar amerykański utrzymuje swoją słabość wobec niekończącego się sporu pomiędzy Trumpem oraz Fed. Sam bank centralny w końcu wypowiedział się na temat dalszej pracy gubernatorki, natomiast inni członkowie sugerują, że wrzesień może być odpowiednim momentem na obniżki stóp procentowych.
Oprócz spadającej inflacji, obniżanie kosztu pieniądza w Polsce wspierać będzie oczekiwane cięcie stóp za oceanem.
We wtorek notowania głównych par ze złotym były na poziomach zbliżonych do tych sprzed piątkowego wystąpienia Jerome Powella.
Wprawdzie piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole powinno "zadowolić" Donalda Trumpa - szef FED bardziej zaakcentował możliwość cięć stóp procentowych już od posiedzenia we wrześniu - to jednak prezydent USA w poniedziałek pokazał, że nie rezygnuje ze swojego "planu na FED".
Para USDPLN w zasadzie wróciła dzisiaj rankiem w okolice obserwowane w piątek przed wystąpieniem szefa FED w Jackson Hole - obserwowaliśmy notowania przy 3,6750.
Wydawało się, że sytuacja związana z konfliktem na linii Trump i Rezerwa Federalna ustabilizowała się. Nic bardziej mylnego.