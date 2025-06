Nowy tydzień rozpoczął się od osłabienia krajowej waluty w reakcji na wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, ale w ciągu dnia udało jej się odrobić straty względem euro i umocnić do dolara. Kurs euro do złotego po porannej zwyżce do prawie 4,28 zł pod koniec dnia wrócił do punktu wyjścia kończąc poniedziałkowe notowania na poziomie 4,25 zł. Z kolei dolar, który początkowo umocnił się do 3,76 zł, finalnie musiał uznać wyższość krajowej waluty i na koniec dnia płacono za niego już tylko ok. 3,72 zł.

Reklama

Wygrana Karola Nawrockiego rozczarowaniem dla inwestorów

Oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej potwierdziły, że kandydat wspierany przez PiS, największą opozycyjną partię, wygrał wyścig o fotel prezydenta RP, zdobywając 50,89 proc. głosów. Taki wynik mógł rozczarować zwłaszcza bardziej optymistycznie nastawionych inwestorów, ponieważ przedwyborcze sondaże dawały nieco większe szanse na wygraną jego kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu.