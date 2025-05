Piątkowy poranek przyniósł próby umocnienia złotego. Nasza waluta zyskiwała głównie wobec dolara. Jego kurs spadał o 0,5 proc. do poziomu 3,74 zł. W dużej mierze jest to jednak pochodna zachowania dolara na globalnym rynku. Amerykańska waluta znów wykazuje oznaki słabości, a główna para walutowa EUR/USD znów jest powyżej poziomu 1,13. - Dolar zmierza ku tygodniowemu spadkowi w obliczu obaw o deficyt fiskalny po niewielkiej przewadze w Izbie Reprezentantów przy uchwaleniu ustawy podatkowej Trumpa. Projekt "Jedna Wielka Piękna Ustawa" ma według prognoz dodać 3,8 biliona dolarów do długu publicznego w ciągu dekady, po niedawnej obniżce ratingu kredytowego USA przez Moody's. - wskazują analitycy XTB.

Spokojny dzień złotego?

Spokojniej zachowuje się para EUR/PLN, która notuje dzisiaj jedynie symboliczne zmiany i oscyluje przy poziomie 4,24. Tanieje, o 0,3 proc., frank szwajcarski i o poranku jest wyceniany na 4,53 zł.

Patrząc na kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj raczej większych atrakcji nie ma się co spodziewać. - Rynki będą również monitorować amerykańskie dane mieszkaniowe i liczbę platform wiertniczych, podczas gdy przedstawiciele banków centralnych kontynuują swoje komentarze w obliczu trwających niepewności fiskalnych i handlowych – wskazują eksperci XTB.