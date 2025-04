Sytuacja na rynkach 23 kwietnia - przesilenie?

Dodał on, że ma świadomość, że rozmowy będą długie i żmudne, ale liczy na ich pozytywny efekt. Oko do Chińczyków puścił też sam Donald Trump pisząc w swoich social mediach, że Amerykanie będą "bardzo mili" dla Chińczyków, jeżeli ci zasiądą do stołu rozmów. Czy, zatem Pekin dopiął celu i zmusi Waszyngton do tego, aby pierwszy wyszedł z propozycją ugody? Nie do końca, tak zwana zimna wojna handlowa trwa nadal, ale rynki mają więcej nadziei na to, że dojdzie do jej przełamania. Jednocześnie wczoraj Trump "prostował" swoje ostatnie komentarze wobec szefa FED, przyznając, że nie pracuje nad tym, aby wyrzucić Jerome Powella. Chodziło mu jedynie o to, aby szef FED prowadził bardziej aktywną politykę monetarną. Potwierdza się zatem przedstawiona jeszcze we wczorajszym komentarzu teza, że Trump będzie chciał zrobić z Powella kozła ofiarnego swoich niepowodzeń w polityce gospodarczej i nie planuje złamać finansowego tabu usuwając go przed końcem kadencji. Pytanie ile w tym było też presji ze strony nie tylko samego Scotta Bessenta, ale Kevina Warsha, który mocno skrytykował wczoraj Trumpa (jest on typowany przez rynki jako prezydencki nominat po Powellu).

Czy na rynkach mamy przesilenie? Wczoraj mocno w górę poszły indeksy na Wall Street odrabiając poniedziałkową przecenę, wyraźnie w górę wybił się bitcoin, mieliśmy też spadek rentowności amerykańskich obligacji i podbicie dolara. Cofnęło się złoto. To wszystko pokazuje cofnięcie się popytu na tzw. bezpieczne przystanie na rzecz bardziej ryzykownych aktywów. Widać, że rynki chcą mocniejszego odbicia, muszą jedynie znaleźć ku temu pretekst. Jeżeli "szaleństwa" Trumpa zostaną na jakiś czas zgaszone, na rynki zaczną napływać spekulacje o prowadzonych negocjacjach handlowych (dzisiaj wracają informacje na temat umów z Indiami, Japonią i Wielką Brytanią), a rynki będą po cichu liczyć na przełamanie impasu z Chinami (choć finalnie mogą się mylić), to przełom kwietnia i maja, może rzeczywiście przynieść rynkom większe odbicie po ostatnich tygodniach strachu.

W tematach makro to dziś na rynki zaczęły spływać szacunki indeksów PMI dla przemysłu i usług za kwiecień. Tradycyjnie uwagę przyciąga Europa, a tu mamy mieszane odczyty - lepiej wypadają wskazania dla przemysłu w strefie euro, ale mocniejsze rozczarowanie mamy po stronie usług. To pokazuje, że perspektywy dla europejskiej gospodarki pozostają niepewne. Przed nami jeszcze dane PMI z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30) i USA (o godz. 15:45).

EURUSD - szybka korekta?

W poniedziałek kurs EURUSD sięgał nawet 1,1572, a dzisiaj w nocy 1,1307. Szybka korekta w biegu? Teraz para EURUSD wyraźnie wróciła ponad poziom 1,14. Spora zmienność dalej się utrzymuje, a rynki zdają się wątpić w to, że dolar mógłby mocniej odbić. Powodem mogą być obawy, co do zachowania się amerykańskiego długu w kontekście wcześniejszych zapowiedzi z otoczenia amerykańskiej administracji - czyli wszystkie mity i spekulacje wokół tzw. projektu Mar-a-Lago. Jednocześnie nie oczekujmy, aby rynki znów zaufały Trumpowi, a to byłoby konieczne do tego, aby odbudować wiarygodność. Tym samym o ile Wall Street, czy kryptowaluty reagują mocniejszym odbiciem, o tyle rynek FX pozostanie raczej nieco sceptyczny. Kluczowe wsparcia dla EURUSD to okolice dawnych szczytów przy 1,1200 i 1,1275 i ich znaczące pokonanie, może być trudne w nadchodzących dniach.