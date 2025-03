Sytuacja na rynkach 19 marca - BOJ bez zmian, czekamy na informacje z FED

Zgodnie z oczekiwaniami BOJ niczego nie zmienił, a komentarze dotyczące inflacji, czy też przebijająca się niepewność, co do prognoz dla gospodarki w kontekście ceł Trumpa, zdają się bardziej wskazywać na wstrzemięźliwość, co do kolejnych ruchów. Rynek niezmiennie utrzymuje prognozę, co do kolejnej podwyżki stóp w czerwcu. Po dzisiejszym komunikacie jen nieco się osłabił wobec dolara, ale później odrobił część strat po tym jak zawęziły się spready pomiędzy japońskimi, a amerykańskim rentownościami obligacji (te pierwsze przestały spadać). Dzisiaj w kalendarzu kluczowe będą wieczorne doniesienia z FED - komunikat o godz. 19:00. Nikt nie oczekuje zmian w poziomie stóp procentowych, ale rynek nastawia się na powrót cięć od czerwca. Dzisiaj ważny będzie komunikat (co FED zrobi z programem QT?), nowe prognozy makro (nie będą tak złe, co ostudzi obawy przed recesją?), oraz konferencja prasowa Jerome Powella (na ile szef FED będzie się zasłaniał niepewnością w kontekście polityki gospodarczej Trumpa?).

Reklama

W środę rano dolar minimalnie zyskuje na szerokim rynku - zobaczymy, jaki impuls da FED. Geopolityka może mieć tu ograniczony wpływ - wczorajsza rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem nie rozwiała wątpliwości, co do realnych działań w stronę pokoju na Ukrainie, a bardziej uwidoczniła strategiczną słabość... Trumpa, co akurat nie jest dobrym sygnałem na przyszłość, chociażby dla Europy. Para EURUSD przedłuża dzisiaj sygnalizowaną jeszcze wczoraj po południu korektę (choć ta wieczorem została zanegowana). EURUSD zszedł dzisiaj poniżej 1,09. W krótkim okresie rynek zdyskontował pozytywne wieści z Europy w temacie niemieckiego pakietu infrastrukturalnego. Poniżej 1,30 powrócił też GBPUSD, chociaż jutrzejsze posiedzenie Banku Anglii raczej nie przyniesie "gołębich" akcentów.

W kalendarzu makro poza wspomnianymi już informacjami z FED (od godz. 19:00) uwagę zwrócą jeszcze finalne dane o inflacji CPI za luty w strefie euro (godz. 11:00), oraz wieczorne informacje o PKB za IV kwartał w Nowej Zelandii (godz. 22:45).

EURUSD - głębokość korekty zależna od FED?

Po tym jak we wtorek EURUSD nie zdołał mocniej naruszyć wcześniejszego szczytu przy 1,0947, środa przynosi zejście poniżej 1,09. Dolar jest mocniejszy na szerokim rynku, co pokazuje, że rynek nie jest do końca pewny tego, jaki przekaz nadejdzie z FED. Plotki o zakończeniu QT, zderzają się ze spekulacjami wokół tego, jakie będą nowe prognozy makro dla gospodarki, oraz na ile Powell będzie chciał być otwarty podczas wieczornej konferencji prasowej.