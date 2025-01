Zakończone wczoraj posiedzenie Fed przebiegło bez większych emocji, choć z komunikatu wypadł zapis o poprawie inflacji, co w pierwszym momencie było nieco jastrzębio odebrane. W trakcie konferencji prasowej szef Fed wielokrotnie podkreślał, że nie ma co obecnie śpieszyć się z obniżkami kosztu pieniądza. Powell jasno odcinał się także od komentowania nawoływania Trumpa do dalszego obniżania stóp procentowych.