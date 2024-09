Sytuacja na rynkach 23 września - EURUSD w dół przez PMI

Wykres dzienny EURUSD DM BOŚ

Co dalej? Rynek wycenia spadek stóp w strefie euro o 48 punktów baz. do końca roku, w tym daje aż 78 proc. prawdopodobieństwa obniżce o 25 punktów baz. na posiedzeniu 17 października. Z racji faktu, że do końca 2024 r. ECB ma planowo tylko dwa spotkania, może to oznaczać, że uczestnicy rynku zakładają, że decydenci zostaną zmuszeni do bardziej radykalnych działań w kontekście słabnącej gospodarki. To pośrednio może mieć znaczenie dla euro.

Technicznie pojawia się dyskusja o scenariuszu podwójnego szczytu, chociaż rejon 1,12 na EURUSD nie był testowany. Niemniej dopiero złamanie wsparcia przy 1,10 byłoby potwierdzeniem, że wchodzimy w mocniejsze spadki. Na razie wciąż bardziej prawdopodobny pozostaje scenariusz kontynuacji zwyżek w średnim terminie (z wybiciem 1,12).

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ