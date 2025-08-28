Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 15,2 mld zł (w tym ponad 1,5 mld zł łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie). To wzrost o 6,5 proc. rok do roku. W samym drugim kwartale przychody wyniosły blisko 7,7 mld zł (wzrost o 5,6 proc. r/r).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie tego roku wyniósł 3,23 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W samym drugim kwartale zysk ten wyniósł 1,47 mld zł i był o 23,3 proc. wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w całym półroczu wyniósł 21,2 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 3,8 pkt proc., a w drugim kwartale 18,7 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc. r/r).

Tak rośną zyski PZU z OC

– Mamy za sobą udane półrocze. Zwiększyliśmy skalę biznesu, wypracowując w pierwszej połowie roku przychody brutto z ubezpieczeń wyższe rok do roku o niemal miliard złotych. Jednocześnie wyraźnie, o kilka punktów procentowych, poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Wszystko to przełożyło się na wzrost wyniku z usług ubezpieczenia o 555 mln zł, czyli o blisko 35 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku – skomentował Tomasz Tarkowski, członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU. – Co ważne, ponad jedną trzecią tego wzrostu przyniosła poprawa wyniku z usług ubezpieczenia w segmencie OC komunikacyjnego – dodał.

Pełniący obowiązki prezesa podkreślił przy tym, że wyniki te zostały osiągnięte pomimo znacznego negatywnego wpływu masowych szkód pogodowych, szacowanego na prawie 240 mln zł. Po dwóch kwartałach tego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU, razem z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych, wyniosła 8,4 mld zł (wzrost o 4,3 proc. r/r).