OC w podstawowym wariancie

Podstawowy wariant ubezpieczenia OC obejmuje wyłącznie wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy. Oznacza to, że kierowca nie otrzyma żadnych świadczeń, jeśli dojdzie do uszkodzenia jego własnego pojazdu z tytułu tejże polisy. Jeśli kierowca wjedzie np. w latarnię uliczną lub kosz na śmieci, sam musi pokryć koszty usunięcia uszkodzeń auta. OC pokrywa jedynie koszty związane z naprawą innego mienia, gdy sprawcą jest ubezpieczony kierujący samochodem. Ubezpieczenie kosztuje najwięcej w przypadku kierowców bez uprawnień do zniżek, czyli mających mniej niż 26 lat, a także tych, którzy nie mogą pochwalić się bezszkodową jazdą w ostatnim roku.

W Polsce OC pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym w podstawowym wariancie. Oznacza to, że kierowca musi je wykupić, a za brak ważnej polisy przewidziane są kary finansowe. Im dłuższy okres bez ubezpieczenia, tym wyższa kara dla właściciela samochodu. Nie warto zwlekać z zakupem polisy, gdyż kary są naprawdę dotkliwe. Za brak ciągłości ubezpieczeniowej powyżej 14 dni kierowcę zobowiązuje się do zapłaty aż 9330 zł. Jest to kwota znacznie wyższa niż opłata za standardowe OC. Z tego względu podstawowe OC to konieczność, nawet gdy auto przez większość czasu stoi w garażu. Jeśli jednak sporo jeździsz i chcesz zapomnieć o stresie związanym ze stanem technicznym własnego samochodu, możesz skorzystać z atrakcyjnego ubezpieczenia OC z AC mini. Szybki kalkulator oc ac pomoże Ci wybrać wariant polisy o odpowiednim zakresie ochrony i cenie bez wychodzenia z domu i analizowania ofert z wielu towarzystw ubezpieczeniowych na własną rękę.

Ubezpieczenie szyb i opon wsparciem finansowym w przypadku nagłych usterek

W ubezpieczeniu OC rozszerzonym o AC mini znajdziesz m.in. ubezpieczenie szyb i opon. W przypadku ubezpieczenie szyb nie musisz płacić za zabezpieczanie odprysków i wymianę pękniętego szkła z własnej kieszeni bez względu na to, jak doszło do uszkodzenia. Oznacza to, że polisa pokryje koszty naprawy zarówno w sytuacji, gdy kierowca spowoduje wypadek, jak i gdy szyba zostanie zniszczona z powodu kamienia, wandalizmu lub zderzenia z dzikim zwierzęciem podczas przejazdu przez las. Z kolei ubezpieczenie opon obejmuje ochroną koszty związane z: wymianą koła na miejscu, holowaniem do warsztatu i naprawą lub zakupem nowej opony. Dzięki temu kierowca otrzymuje wsparcie o zakresie, którego potrzebuje w danym momencie, aby móc kontynuować podróż lub dokonać naprawy na warunkach odpowiadających ubezpieczonemu.

Assistance i samochód zastępczy idealne dla kierowców, którzy jeżdżą w długie trasy

Wybierając ubezpieczenia samochodu w Rankomat.pl, możesz zdecydować o zakupie OC uzupełnionym o AC mini z uwzględnieniem assistance i samochodu zastępczego. Assistance przydaje się w szczególności kierowcom, którzy jeżdżą w dalsze trasy. Polisa zapewnia im możliwość skorzystania z holowania i naprawy na miejscu. Dzięki temu możesz uzyskać wsparcie w usunięciu usterki, a następnie kontynuować jazdę, albo zabrać samochód na lawecie do warsztatu w odległości objętej przewidzianym limitem kilometrów. Assistance obejmuje także samochód zastępczy, który kierowca otrzymuje na czas naprawy jego własnego pojazdu. Zwykle okres udostępnienia i typ samochodu zastępczego są ściśle określone w umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Co ważne, zakup OC z AC mini i assistance jest niewiele droższy niż zwykle OC.

Mini AC dla bardziej wymagających

AC mini to alternatywa dla klasycznego rozbudowanego Auto Casco. Dzięki niej możesz korzystać z rozszerzonej ochrony w porównaniu do OC i jednocześnie zachować balans pomiędzy ceną ubezpieczenia a jego zakresem. AC mini w połączeniu z NNW przydaje się nie tylko w razie błahych usterek i drobnych stłuczek na parkingach. Dzięki niemu zyskujesz realne wsparcie po poważniejszych zdarzeniach drogowych. NNW zapewnia wypłatę odszkodowania dla kierowcy i pasażerów w razie urazu i trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także rodzinie w przypadku śmierci uczestników wypadku. Co więcej, świadczenie jest wypłacane również w ramach pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, dzięki czemu wydatki związane z leczeniem są mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu.

Korzystając z OC i AC mini w pakiecie z NNW, ubezpieczeniem opon i szyb kierowca nie musi się niczym stresować. Bez względu na to, co się stało i kto przyczynił się do kolizji lub innego zdarzenia, polisa zapewni mu wsparcie finansowe. Dzięki temu naprawa samochodu i inne wydatki będą mniej dotkliwe, a opcja korzystania z samochodu zastępczego pozwoli dotrzeć do pracy lub szkoły, nawet gdy własne auto jest niesprawne.

