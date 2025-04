PKP Cargo traci udziały

PKP Cargo nadal traci udziały w rynku kolejowych przewozów towarowych. W okresie styczeń–luty pod względem tzw. pracy przewozowej wynosiły ponad 26,1 proc., a pod względem masy niespełna 27,3 proc. Rok temu było to odpowiednio prawie 29,5 proc. oraz niespełna 28,8 proc. Spadki udziałów są tym bardziej dotkliwe, że po torach wozi się coraz mniej towarów. W lutym przetransportowano ich 16,7 mln ton, czyli o 6,4 proc. mniej niż rok temu. Z kolei pod względem pracy przewozowej było to 4,26 mld tonokilometrów, co oznaczało zniżkę o 8,3 proc.