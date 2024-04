W ubiegłym roku grupa kapitałowa PKP Cargo wypracowała 5,49 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, 1,08 mld zł EBITDA i 82,1 mln zł zysku netto. W porównaniu z 2022 r. sprzedaż zwyżkowała o 1,9 proc., a EBITDA o 1,6 proc. Z kolei zysk netto zmalał o 44,5 proc. Spadek rentowności to m.in. konsekwencja spowolnienia gospodarczego i spadku produkcji przemysłowej, co miało negatywny wpływ na kondycję branży kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Do tego doszła wojna w Ukrainie, która znacząco ogranicza transport w relacjach wschód-zachód.

Mniej węgla i rud

W ubiegłym roku branża pod względem przewożonej masy ładunków zanotowała w Polsce spadek o 6,8 proc., a pod względem pracy przewozowej o 1,4 proc. Dodatkowo malały udziały grupy PKP Cargo w rynku. Pod względem masy o 4,4 pkt. proc., a pod względem pracy przewozowej o 6 pkt. proc. i tym samym wynosiły już tylko 33,1 proc. oraz 33,9 proc. Według zarządu to konsekwencja sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, która negatywnie wpływa zwłaszcza na ilości transportowanego węgla, rud metali i kontenerów, czyli tych grup towarowych, z których PKP Cargo uzyskuje większość wpływów.

Dodatkowo grupa musiała realizować zadania strategiczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i tym samym skupić się na transporcie węgla, co ograniczyło jej potencjał w innych ważnych obszarach działalności, takich jak np. przewozy kontenerów. Mimo nieznacznego spadku ilości transportowanych ładunków, aktywna polityka cenowa oraz optymalizacje kosztowe pozwoliły grupie utrzymać marżę EBITDA na prawie niezmienionym poziomie.

Przewozy intermodalne

Według PKP Cargo elastyczność operacyjna i sprawne zarządzanie są kluczem do poprawy sytuacji biznesowej i finansowej firmy w tym roku oraz możliwości jej dalszego rozwoju. „Zarząd analizuje na bieżąco wszystkie procesy w firmie w celu poprawy efektywności działań i redukcji kosztów przy równoczesnym wzroście potencjału sprzedażowego grupy. Utrzymanie obecnej bazy klientów oraz intensywna akwizycja nowych partnerów w perspektywicznych segmentach, takich jak np. przewozy intermodalne, będzie ważna dla pozycji rynkowej grupy” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa PKP Cargo.

W tym roku zarząd chce się koncentrować na wdrażaniu kompleksowych działań naprawczych podnoszących efektywność firmy w takich obszarach jak handel, przewozy oraz utrzymanie taboru. W jego ocenie zmiany organizacyjne i poprawa efektywności jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał do długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności. Spółka planuje również rewizję planów inwestycyjnych pod kątem ich racjonalizacji i dostosowania do bieżących potrzeb rynkowych.