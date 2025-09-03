Podczas środowej sesji na akcjach spółki Neptis dominuje popyt. Przed południem kurs rośnie o prawie 2 proc. do 138 zł. To oznacza niemal 140 mln zł kapitalizacji. W grudniu zeszłego roku spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny giełdy. Teraz planuje zmianę nazwy i podział akcji.

– W najbliższych planach mamy przeprowadzenie splitu akcji, którego celem jest zwiększenie ich dostępności dla szerszego grona inwestorów. Dostrzegamy także, że wielu inwestorów nie utożsamia Neptisu z Yanosikiem, dlatego kolejnym takim krokiem będzie zmiana nazwy na Yanosik. Decyzja ta wynika z potrzeby ujednolicenia wizerunku spółki z jej flagową marką, jaką jest właśnie Yanosik, a także wzmocnienia jej rozpoznawalności wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – informuje prezes Neptisu, Adam Tychmanowicz.

Jakie wyniki ma Neptis w I półroczu 2025 r.

W I półroczu 2025 r. spółka wypracowała prawie 29 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 3 proc. rok do roku. Mocniej wzrosły zyski. Na poziomie operacyjnym wynik przekracza 2,2 mln zł wobec 721 tys. zł rok temu, a zysk netto wynosi 1,86 mln zł wobec 614 tys. zł rok wcześniej.

– Pierwsze półrocze było dla nas niezwykle intensywne. Głównym założeniem naszej strategii jest stała rozbudowa możliwości, jakie daje ekosystem Yanosik. Dlatego skupiliśmy się na wzmocnieniu jakości oferowanych usług. W sierpniu odnotowaliśmy ponad 3 miliony unikalnych użytkowników platformy Yanosik w skali jednego miesiąca – wylicza prezes Tychmanowicz.