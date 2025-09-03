Podczas środowej sesji na akcjach spółki Neptis dominuje popyt. Przed południem kurs rośnie o prawie 2 proc. do 138 zł. To oznacza niemal 140 mln zł kapitalizacji. W grudniu zeszłego roku spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny giełdy. Teraz planuje zmianę nazwy i podział akcji.
– W najbliższych planach mamy przeprowadzenie splitu akcji, którego celem jest zwiększenie ich dostępności dla szerszego grona inwestorów. Dostrzegamy także, że wielu inwestorów nie utożsamia Neptisu z Yanosikiem, dlatego kolejnym takim krokiem będzie zmiana nazwy na Yanosik. Decyzja ta wynika z potrzeby ujednolicenia wizerunku spółki z jej flagową marką, jaką jest właśnie Yanosik, a także wzmocnienia jej rozpoznawalności wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – informuje prezes Neptisu, Adam Tychmanowicz.
W I półroczu 2025 r. spółka wypracowała prawie 29 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 3 proc. rok do roku. Mocniej wzrosły zyski. Na poziomie operacyjnym wynik przekracza 2,2 mln zł wobec 721 tys. zł rok temu, a zysk netto wynosi 1,86 mln zł wobec 614 tys. zł rok wcześniej.
– Pierwsze półrocze było dla nas niezwykle intensywne. Głównym założeniem naszej strategii jest stała rozbudowa możliwości, jakie daje ekosystem Yanosik. Dlatego skupiliśmy się na wzmocnieniu jakości oferowanych usług. W sierpniu odnotowaliśmy ponad 3 miliony unikalnych użytkowników platformy Yanosik w skali jednego miesiąca – wylicza prezes Tychmanowicz.
W związku z wypłatą dywidendy spółka odnotowała zmiany w pozycjach dotyczących kapitału. Na dzień 30 czerwca kapitał własny wyniósł 3 856,4 tys. zł wobec 7 614,2 tys. zł na dzień 31 grudnia 2024 r. W wyniku uchwał podjętych przez WZ 26 czerwca, spółka wypłaciła z kapitału zapasowego 2 980 tys. zł oraz 2 640 tys. zł z zysku netto wypracowanego w 2024 r.
Spółka jest w trakcie rozwijania aplikacji Yanosik. Celem realizowanego projektu jest stworzenie nowego modułu mapowego i nawigacyjnego.
„Nawigacja stanie się zaawansowanym narzędziem, stanowiącym jeden z filarów aplikacji. Nowa wersja mapy będzie oparta na całkowicie nowym algorytmie wyznaczania trasy, rozpoznawania zatorów i korygowania nawigowania w oparciu o nie, wspartym zaawansowanymi narzędziami analitycznymi” – czytamy w raporcie półrocznym.
Efektem nowej platformy usługowej ma być zwiększenie liczby użytkowników korzystających z funkcji mapowych i nawigacyjnych, wydłużenie czasu korzystania z aplikacji (co umożliwi prezentację dodatkowych usług oraz ofert komercyjnych) oraz możliwość wdrożenia usług dostępnych w modelu subskrypcyjnym.
Dodatkowym efektem realizacji projektu ma być powstanie niezależnego komponentu mapowego. Będzie on mógł być wykorzystywany nie tylko w innych projektach Neptisa, ale również udostępniany podmiotom trzecim – jako samodzielna usługa lub jako element pakietu usług oferowanego przez firmę.
