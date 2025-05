Czytaj więcej Technologie Imponująca dywidenda od Ten Square Games. Kurs w górę Zarząd zarekomenduje wypłatę ponad 100 mln zł dla akcjonariuszy. To oznacza stopę dywidendy przekraczającą 17 proc. Biznes studia, po kilku trudnych latach, wychodzi na prostą.

Jakie są plany TSG

TSG jest producentem gier mobilnych. Grupa ma za sobą kilka trudnych lat. Przeprowadziła restrukturyzację i przebudowała biznes. W przyszłość patrzy z umiarkowanym optymizmem.

„ W 2025 rok wchodzimy z jasno określoną strategią, precyzyjnymi priorytetami oraz nowymi kompetencjami, które pozwolą nam zdecydowanie i konsekwentnie walczyć o zmianę dynamik płatności naszych kluczowych tytułów (Fishing Clash i Hunting Clash - red.), które obecnie nadal w największym stopniu decydują o wynikach finansowych grupy i jej wycenie rynkowej” – napisał w liście do akcjonariuszy w raporcie rocznym prezes Andrzej Ilczuk.

Zapowiedział również, że 2025 r. będzie czasem intensywnego skalowania gry „Wings of Heroes”, decyzji o wprowadzeniu nowych produktów na rynek i powrotu do aktywnego poszukiwania selektywnych akwizycji, które mogą przyczynić się do przyszłego wzrostu grupy.